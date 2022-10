Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Cassano su Cristiano Ronaldo, Luciano Moggi si era esposto con un commento su Twitter: “Caro Antonio, dici che sono 4 anni che Ronaldo non ce la fa più? Mi permetto di suggerire la lettura della favola ‘la volpe e l’uva’ e di fare tesoro della sua morale”. Nella puntata di ieri sera della Bobo TV, l’ex calciatore barese non ha perso l’occasione per replicare: “Mi viene da ridere. Parto dal presupposto che l’anno scorso mi ha chiamato 3-4 volte chiedendomi un favore per partecipare alle trasmissioni su un canale del quale non mi ricordo nemmeno il nome. Gli ho risposto direttore lascia perdere”.

“Ora gli dico una cosa. Caro Luciano, nella mia vita non sono mai stato invidioso di niente e di nessuno. Non lo sono nemmeno di Cristiano Ronaldo ma dico quello che mi pare su di lui. Se parliamo di morale, Moggi deve stare zitto. Ora mi tocca rispondergli e lo faccio uscire un po’ dall’oltretomba visto che da venti anni non si parla più di lui” ha aggiunto Cassano.

“Io vado in giro a testa alta, tu assolutamente no. Hai ridicolizzato la Juventus, facendo dei disastri. Hai ridicolizzato il calcio italiano nel mondo intero. Tu parli di morale a me su Cristiano Ronaldo? Io ce l’ho, anche tanta. Tu non puoi parlarmi, hai fatto dei disastri. Adesso per 3 o 4 giorni si parlerà di te” ha continuato Fantantonio.

“Ti ho fatto uscire dall’oltretomba un’altra volta, ora abbassa le ali. A distanza di 20 anni, dico che ho fatto bene a rifiutare la tua Juventus per due volte. Se fossi stato un mio dirigente ti avrei attaccato al muro dopo due minuti. Ora non lo farei mai perché sei molto più grande di me. La prossima volta pensaci 10 volte prima di fare un tweet del genere. Io posso andare in giro a testa alta, tu ne dubito” ha concluso lo sfogo Cassano.