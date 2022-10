Ampio turnover in Champions: con i Rangers pronti 7 cambi

Archiviata la qualificazione agli ottavi, ora gli azzurri vogliono consolidare il primo posto nel girone di Champions. Ci saranno tanti cambi di formazione per la gara di domani contro i Rangers e potrebbero rifiatare anche Kvara e Lobotka. Le novità dovrebbero essere 7 secondo quanto scritto da Repubblica: Ostigard, Mario Rui, Elmas, Politano, Raspadori, Simeone e forse anche Gaetano dovrebbero partite dall’inizio. Un turnover necessario per mantenere alta la concentrazione e dosare bene le energie in vista della gara di sabato alle 15.00 con il Sassuolo