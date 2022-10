Zazzaroni: “Il Napoli ha completezza, l’unico errore di Smalling è costato alla Roma”

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo 80 minuti di gioco ha superato la Roma del tecnico José Mourinho, che ha disputato un ottima gara in zona difensiva. Al riguardo, Ivan Zazzaroni ha rilasciato il suo commento tramite Il Corriere dello Sport:

“I giallorossi da questa sfida, non ne escono ridimensionati. Poiché, hanno affrontato gli azzurri che stanno in momento di forma migliore, ed indubbiamente hanno qualcosa in più. Non dimentichiamo, che hanno messo sotto il Liverpool, l’Ajax, i Rangers e il Milan. Il club campano ha più qualità, soluzioni, certezze e completezza. La squadra di Mou, ha pagato l’unico errore di Smalling“.