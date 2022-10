TMW – Sconcerti: “La Roma ha sprecato una grande occasione”

Intervenuto a Maracanà, Mario Sconcerti ha parlato della partita tra Roma e Napoli, spiegando, secondo lui, il motivo della sconfitta dei giallorossi. Le sue parole:

SULLA PARTITA – “Era una grande occasione, davanti un grande pubblico, andava giocata in un altro modo. Non c’è stato il tentativo di fare un salto di qualità ed è l’errore grave di Mourinho. Doveva giocare da grande squadre, se pensi di esserlo. Ieri c’è stato un grave limite, non ha proprio cercato di fare qualcosa per vincere. Gli attaccanti devono fare 50-60 metri per poi arrivare in porta e poi è difficile arrivare lucido davanti. Sono rimasto deluso, a Milano con l’Inter avevo visto una squadra in crescita come mentalità”.

SU MOURINHO – “E’ un grande allenatore, non è un maestro di gioco lui ma un grande inventore di partite e di magie di squadra. Le sue squadre non hanno mai giocato un grande calcio. I grandi leader non devono essere sinceri”.