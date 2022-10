Serie A – Si conclude l’undicesima giornata: il Napoli rimane in cima e sogna in grande

L’undicesima giornata di Serie A si è conclusa. Grande spettacolo, big match e sorprese inaspettate sono stati i protagonisti del calcio italiano. Un appuntamento settimanale che si è aperto con la gara Juventus-Empoli di venerdì. I bianconeri sbancano e tornano a vincere due partite consecutive in Serie A.

La Salernitana vince in casa contro lo Spezia e conquista tre punti importanti. Vincono anche Milan e Inter, rispettivamente contro Monza e Fiorentina. Le due milanesi rivali per il sogno scudetto si rimettono in pista e mandano un segnale forte al Napoli.

Il Torino e il Bologna lottano conquistando una vittoria e fiducia in se stessi. La Lazio, senza Immobile infortunato, gonfia la rete due volte. L’Atalanta si arrende alla forza dei biancocelesti e Sarri rallenta la corsa della Dea. Non va meglio all’altra squadra di Roma, che contro il Napoli soffre e perde. É bastato un gol di Victor Osimhen per portare avanti la squadra e vincere all’Olimpico. Il Napoli vola in solitaria in classifica, sogna e spera che presto i desideri più grandi possano trasformarsi in realtà.

La Sampdoria vince a Cremona e finalmente ritrova un risultato positivo, non si arrende il Sassuolo che con due gol batte i vicini veronesi.