Sconcerti: “Il Napoli regge qualunque campo. Quella di Roma una vittoria significativa”

Mario Sconcerti sulle pagine odierne del Corriere della Sera ha analizzato l’ultima giornata di Serie A. Questo quanto evidenziato:

“La partita di Roma allontana Mourinho, la sua squadra non riesce a tirare una sola volta in porta. Il Napoli è sempre superiore anche giocando con calma e sbagliando spesso passaggi facili. Kvaratskhelia si vede poco, ma quello che serve lo fa Osimhen. Una partita non travolgente, ma solida, sicura, con un’impressione di superiorità netta. Nella Roma più che la classifica tramonta un’idea di gioco. Il Napoli regge ormai qualunque campo. E vince anche giocando meno bene del solito, che è poi il vero segno di essere vicini all’organizzazione perfetta.

Il Napoli ha dominato questa prima parte di stagione, ha espresso giocatori ottimi in un collettivo unico. Ma questa sua forte diversità non ha scosso l’albero, si trova il Milan ancora molto vicino e grandi squadre stanno ricominciando la loro stagione. La vittoria dell’Olimpico è un po’ magra, nasce da un gol bellissimo, il gioco è stato il meno brillante dall’inizio del campionato”.