Marcolin su Spalletti: “Non si è fatto trovare impreparato. Queste le mosse vincenti”

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 nel corso della trasmissione sportiva “Ne Parliamo il Lunedì”. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Secondo me ieri Spalletti si aspettava tre trappole: la marcatura su Lobotka, quella su Mario Rui che non ha giocato e una su Zielinski. La sua contro-trappola è stata andare sui binari esterni con Lozano e Olivera. A Milano vinci con Zerbin e a Roma con Gaetano, queste sono mosse vincenti e sorprendenti di un tecnico competente come lui“.