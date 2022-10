L’Equipe – Milik ci crede: “Possiamo ribaltare la situazione in campionato”

Intervistato da L’Equipe, Arkadiusz Milik si è espresso sulla stagione della Juventus. Il polacco non ha perso le speranze, anzi, è sicuro che i bianconeri recuperino posizioni in classifica. Ecco le sue parole:

“Con la Juventus non abbiamo iniziato bene il campionato, qua le aspettative sono sempre molto alte e quando scendi in campo devi vincere sempre. Chiunque nel club lavora sempre per la vittoria. Ma credo che ci siano ancora abbastanza partite per poter ribaltare la situazione e spero che saremo in grado di recuperare i punti persi all’inizio”.