Kvaratskhelia, il padre: “L’affetto dei tifosi del Napoli è indescrivibile. Rinnovo? Vi spiego”

Il papà di Khvicha Kvaratskhelia, Badri Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista a Imedi TV, media georgiano. Molte le parole spese per la squadra e la città che hanno accolto il figlio a braccia aperte. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quando sei sulle tribune dello stadio del Napoli e 60mila tifosi urlano il tuo nome è qualcosa che non si può spiegare.

Sono sempre stato convinto che Khvicha avrebbe fatto grandi cose. Non ha bisogno di presentazioni o troppe parole, ha dimostrato quello che sa fare. Non ci sono gruppi nella squadra, c’è unità. Si sente un atteggiamento amichevole. Luciano Spalletti ha un ottimo rapporto con i suoi giocatori.

Nessuno ci ha ancora parlato del contratto. In questa fase, lui non ci pensa nemmeno, pensa solo a giocare. Khvicha è informato sulle voci di mercato, ma non lo influenza affatto”.