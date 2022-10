Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che durante la partita tra Roma e Napoli, la Curva Sud abbia intonato cori razzisti contro la squadra partenopea.

La tifoseria giallorossa non ha perso occasione per rivolgere canti discriminatori non soltanto nei confronti dei giocatori, ma anche nei riguardi del popolo napoletano.

Ora la Curva Sud – già diffidata – rischia la squalifica in vista del prossimo match casalingo di campionato, ovvero il derby della Capitale.