Gazzetta – Spalletti vuole volare basso, ecco la sua bugia a fin di bene!

Luciano Spalletti è consapevole della forza di questo Napoli, ma non lo vuole far notare, non vuole permettere ai ragazzi di distrarsi da un obiettivo che si chiama “Scudetto”.

Il tecnico infatti, ha parlato della rosa come se si trovasse ad un qualsiasi decimo posto, senza enfatizzare ciò che è la realtà. Di questa “bugia” ne ha parlato la Gazzetta dello Sport:

“Il tecnico frena quando si sottolinea la forza maggiore di questa squadra, rispetto a quella passata. Una sana bugia per evitare di mettere pressione a questi giovani: «Abbiamo ancora dei ruoli senza il doppio, numericamente è quella dello scorso anno. Quando fate queste differenze si prende in mano anche le altre, hanno tutti una rosa di 23-24 calciatori alla quale si può attingere. Vogliamo vedere quelle delle milanesi, della Juve e della stessa Roma? Se si vince la rosa è più completa però stasera in mezzo al campo avevamo bisogno di uno un po’ più di fisico»”.