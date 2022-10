Fedele elogia il Napoli: “Non ci sono squadre concorrenti. Osimhen è l’attore protagonista, vi spiego”

Enrico Fedele, ex agente, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma Forza Napoli Sempre. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I tifosi dovrebbero essere meno astiosi e non dovrebbero giudicare chi ha criticato il Napoli ad inizio stagione. Non si poteva prevedere questo exploit. Mi chiedono quante possibilità abbia Spalletti di vincere lo Scudetto, ma io la ritengo una domanda sbagliata: ora come ora, infatti, bisogna chiedersi quante possibilità abbia il Napoli di perdere il campionato, più che vincerlo.

Non ci sono concorrenti, dal momento che le altre dipendono sempre da due giocatori, mentre il Napoli ha una doppia squadra: una di ricamo ed armonia ed una governata da un solista, Osimhen, che si mangia la scena e la toglie a tutti”.