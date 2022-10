CdS – Osimhen: “Vittoria importante, è difficile batterci…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul alcune dichiarazioni rilasciate da Victor Osimhen nel corso del post partita Roma-Napoli.

Il nigeriano ha sottolineato l’importanza della vittoria portata a casa, elogiando l’atteggiamento dell’intero gruppo squadra: “Abbiamo conquistato tre punti davvero importanti contro un avversario molto forte e molto tosto come la Roma. Abbiamo dimostrato che il Napoli è una squadra difficile da battere”.

Sul gol: “Era per mia figlia e per la mia compagna che mi è stata vicino lungo tutto il periodo dell’infortunio. Mi ha motivato, mi ha dato la forza. Lo dedico a loro due e poi anche alla mia famiglia e per le persone che mi sono state accanto in queste settimane trascorse lontano dal campo”.