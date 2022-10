Il Napoli vince e convince, creando spettacolo ed entusiasmo ai propri tifosi e non solo. Al riguardo, Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Deejay:

“Nella partita di ieri, Victor Osimhen ha punito l’unico errore della Roma. Non perdona é una belva. Gli azzurri così hanno centrato le undici vittorie di fila, è un qualcosa di straordinario. Per non dimenticare i successi in Champions League contro Liverpool e Ajax“.