L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul big match di questa sera (ore 20:45) tra Roma e Napoli.

Il quotidiano pone l’accento sulla probabile formazione che Mourinho schiererà in campo per fermare la squadra di Spalletti.

Previsto il 3-5-2 con Rui Patricio in porta, seguito da Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. A centrocampo, spazio a Zalewski, Cristante, Pellegrini, Camara, Spinazzola. In attacco, il duo Zaniolo-Abraham.