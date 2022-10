Repubblica – Spalletti: “La mia squadra è costruita per far divertire i tifosi…”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Il tecnico toscano si è soffermato in primis sulla sfida di questa sera (ore 20:45) contro la Roma di José Mourinho: “È una partita di cartello e la vedranno in tv in tutta Europa. Noi siamo abituati a giocare bene e il nostro biglietto da visita sarà sempre questo, anche per le qualità tecniche del mio gruppo. Le 10 vittorie di fila non sono un peso, ci danno autostima. La Roma è forte sulle palle ferme e cercherà di concederci pochissimi spazi”.

Poi, sullo Special One: “Con José ho un bel rapporto e sono convinto che ci sia della stima reciproca. Lui è un collega di quelli super e qualche trappola ce la preparerà, come del resto proveremo a fare noi con lui. Abbiamo un certo di tipo di caratteristiche e siamo consapevoli delle nostre qualità: per questo non si cambia spartito”.

Senza dimenticare una parentesi sul gruppo azzurro: “La mia squadra è stata costruita per divertire i tifosi e per stare più tempo possibile nella metà campo avversaria, a costo di prendersi dei rischi in più in fase difensiva”.