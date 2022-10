Primavera. Non si sblocca il risultato all’arena di Cercola tra Napoli e Atalanta. Gli azzurrini di Frustalupi giocano bene ma non sfondano contro i nerazzurri di Bergamo, anch’essa nelle sabbie mobili degli ultimi posti in classifica. Dunque, Napoli che sale a 8 pt in classifica dopo 9 giornate. L’Atalanta leggermente più avanti con 11 pt ma comunque molto a rischio nella zona bassa della classifica.