Il quotidiano romano riporta il messaggio di Mourinho alla sua squadra in vista dell’importante match Roma-Napoli. Ecco le sue parole: «Mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. E’ il messaggio lanciato da Jose Mourinho a poche ore dal big match di questa sera all’Olimpico contro il Napoli. Sia perché la sua Roma è già riuscita a frenare due volte gli azzurri di Luciano Spalletti durante la scorsa stagione (dopo otto vittorie consecutive la squadra azzurra fu bloccata sullo 0-0 all’Olimpico proprio dai giallorossi) ma, soprattutto, perché non bastano i favori del pronostico per vincere le partite sul campo».