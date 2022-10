Il Mattino scrive riguardo alla sfida personale tra i 2 attaccanti, Osimhen e Abraham. Ecco cosa scrive riguardo a questo confronto: «In comune una cosa ce l’hanno: la voglia di spaccare il mondo. Abraham non ha nè una visione di gioco sufficientemente raffinata nè un gioco spalle alla porta tale da poter pensare di trascinare da solo la Roma nella trequarti avversaria. E nonostante tutto ci prova sempre. Osimhen, invece, fa reparto da solo: generoso come pochi, i suoi (tanti) infortuni sono tutti la conseguenza della sua generosità, della sua voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Dunque la sfida è aperta e il confronto sui gol segnati è d’obbligo: Osimhen ha giocato 4 partite e 241 minuti in meno di Abraham, ma ha già segnato di più. Victor, infatti, è a quota 4 gol, due dei quali nelle ultime due partite, mentre l’attaccante giallorosso ha segnato solo 2 gol finora, l’ultimo dei quali il 12 settembre, dunque non segna da ben sette partite. E se qualcosa non dovesse funzionare, in panchina sono pronti Raspadori e Belotti».