Giuntoli a Dazn: “Pensiamo partita per partita. Mourinho? Non rispondiamo”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Roma-Napoli ai microfoni di Dazn

“Ci sono tanti impegni, dobbiamo pensare di partita per partita partendo da quella molto importante di stasera e se possibile anche vincere. In questo momento è riduttivo parlare dei singoli, la squadra sta facendo molto bene e deve continuare così. Le parole di Mourinho in conferenza? Non rispondiamo, pensiamo a noi stessi. Il cammino è molto lungo e dobbiamo cercare di continuare a crescere e basta”.