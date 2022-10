Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Ndombele sostituirà Anguissa e partirà dal primo minuto contro la Roma. Ecco cosa scrive il quotidiano: «Ndombele sostituirà Anguissa come accaduto contro il Bologna e il Napoli cercherà di comandare la partita tenendo botta ai momenti in cui la Roma troverà la forza di ripartire. Ndombele dovrebbe agire nella zona in cui Pellegrini farà il pendolo tra le due fasi».