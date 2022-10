Angelo Mangiante ha parlato ai microfoni di Sky Sport, riferendo le ultime di formazione della Roma che affronterà stasera il Napoli: “Gioca Camara per cercare di ingabbiare Lobotka in mezzo al campo. Per fermare Kvara pronta la gabbia Mancini-Zalewski. Pellegrini a centrocampo farà da raccordo con l’attacco, dove ci sarà Zaniolo seconda punta con Abraham. La Roma in avanti proverà a sfruttare le palle inattive”.