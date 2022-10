Spalletti: “Osimhen potrebbe essere scelto, ha giocato due buoni spezzoni di gara”

Il mister azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato del match di domani contro la Roma e del possibile impiego di Osimhen dal 1′. Il mister azzurro non esclude la possibilità che il nigeriano nella sfida di domani con i giallorossi possa partire dall’inizio. Le valutazione saranno comunque fatte in base a ciò che richiederà la partita, anche perché la punta ha giocato due ottime partite. Queste le parole del mister a riguardo: “Osimhen chiaro possa essere scelto per domani, perché ha giocato due spezzoni di gara dopo aver recuperato dall’infortunio, perché abbiamo aspettato e abbiamo poi deciso di puntare su di lui e di fare bene come squadra”.