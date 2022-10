Domenico Berardi settimana scorsa era tornato in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per tanto, ma si è dovuto fermare di nuovo. L’esterno numero 10 del Sassuolo non ha subito una ricaduta, ma salterà il match con il Verona. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport l’italiano potrebbe dover saltare anche i prossimi 2 match dei neroverdi. I match che il giocatore dovrebbe saltare sono quello con il Napoli di sabato prossimo e quello contro l’Empoli del 5 novembre.