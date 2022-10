Serie A. Una partita non priva di emozioni all’Arechi. La Salernitana al termine di una partita molto equilibrata riesce a conquistare i 3 punti contro lo Spezia grazie al gol del napoletano Mazzocchi. Importante vittoria per i granata che salgono a 13 pt in campionato.

SALERNITANA-SPEZIA 1-0 (48′ Mazzocchi)