Nel Napoli della vigilia, un dubbio sta assillando Luciano Spalletti: giocherà Anguissa oppure il suo recupero sarà più in là, tra qualche giorno?

Il tecnico del Napoli oggi avrà la risposta sul recupero del camerunense, che farà un provino decisivo per capire se giocherà o meno.

Sarà fumata nera in qualsiasi caso, dato che se ci sarà anche solo un dubbio( e ci sarà, dato che Zambo non si è ancora allenato con la squadra per una seduta intera), sarà pronto Ndombele al suo posto per giocare.

Fonte: Repubblica.