Rep – Kvaratskhelia vuole ripetersi, obiettivo: continuare a stupire

Nella partita di domani sera tra Roma e Napoli Khvicha Kvaratskhelia sarà l’ osservato speciale.

All’Olimpico è già stato decisivo, firmando il goal di rimonta del Napoli nella partita con la Lazio, ma il georgiano vuole ripetersi anche contro la Roma.

Come riporta il quotidiano La Repubblica, l’attaccante azzurro è “un talento fuori dal comune: salta l’ uomo quando vuole, conclude a rete ma sta imparando anche a dare una mano ai compagni in fase di non possesso. Kvara ha fisico, corsa e tecnica: la metterà al servizio del Napoli che punta al colpo grosso con la Roma per continuare la striscia vincente.”

Il georgiano ha avuto un impatto devastante con la maglia azzurra: 7 gol e 8 assist, tra campionato e Champions, e rappresenta la certezza di un Napoli che è una vera e propria macchina da goal.