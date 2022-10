Primavera – Domani il Napoli sfida l’Atalanta. I convocati di mister Frustalupi

Il Napoli Primavera nella giornata di domani sfiderà l’Atalanta a Cercola per la nona giornata del campionato di categoria. Gli azzurri di mister Frustalupi giocheranno alle ore 15 contro gli orobici, al momento all’undicesimo posto, a soli 3 punti dagli azzurri. La Primavera azzurra arriva da due risultati utili consecutivi e la vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana, e vuole continuare a far bene. I convocati del mister degli azzurrini per la sfida di domani:

Acampa, Alastuey, Boffelli, Boni, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lamine, Lettera, Marranzino, Mutanda, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Pontillo, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.