Nela, ex di Napoli e Roma, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Queste le sue parole: “Qualunque sia il risultato, non influirà sulla lotta scudetto. Sono due squadre forti ed entrambe sono partite molto bene. La Roma ha la possibilità di accorciare sul Napoli andando a -1. Mi aspetto una gara bloccata, equilibrata. Un episodio può deciderla e per questo conterà molto la qualità dei giocatori in campo”.