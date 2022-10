Mourinho nella conferenza stampa odierna ha parlato anche di Spalletti, definendolo suo amico: “Non ho sentito le parole di Spalletti, ma è vero che siamo amici e ha rispetto per me, e anche io per lui. Lo reputo un bravissimo allenatore, non c’è ipocrisia o pre tattica da parte mia. Lui sa di avere una squadra forte ma è consapevole che non sarà facile vincere a Roma”: