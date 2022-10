Milan-Monza – Le formazioni ufficiali del match delle 18

Il Milan nel match delle 18 sfida il Monza di Palladino, che negli ultimi 5 match disputati ne ha vinti ben 4, perdendone solamente 1. Il Monza di Silvio Berlusconi arriva a San Siro con la speranza di poter tornare a casa con qualche punto in più in ottica salvezza. Dall’altra parte il Milan vuole la vetta della classifica, e una vittoria porterebbe i rossoneri a 26, così come il Napoli. Mister Pioli però deve dare un occhio anche al match di Champions di settimana prossima, e opta quindi per un turnover, schierando Origi dal 1′, e alle sue spalle Rebic, Diaz e Messias. Il tecnico rossonero lascia in panchina Leao, Giroud e Tonali per questo match. Le formazione ufficiali delle due squadre:

Milan (4231) – Tatarusanu; Dest; Kjaer; Tomori; Theo; Pobrga; Bennacer; Messias; Brahim Diaz; Rebic; Origi

Monza (3421) – Di Gregorio; Antov; Marì; Caldirola; Ciurria; Sensi; Bareìberis; Augusto; Caprari; Pessina; Mota