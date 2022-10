Maradona Jr. da brividi sul papà: “Ti immagino libero così, soddisfatto per la pace trovata”

Diego Armando Maradona Jr. è sempre stato molto legato al papà Diego, e non manca mai di ricordare il ‘Pibe de Oro’ con post e frasi in sua memoria. Anche nella giornata odierna il figlio del grande Diego ha voluto rendere omaggio al padre, con un post toccante su Instagram. La foto pubblicata dal Maradona Jr. ritrae il padre su una moto d’acqua, libero e senza pensieri. Poi la frase sotto, in cui il ragazzo pensa al papà ormai volato in cielo quasi 2 anni fa. La frase e il post del figlio del Pibe:” Ti immagino cosi….libero tra le onde del mare,sorridente e soddisfatto della pace che hai trovato. Perché te ne sei dovuto andare per trovarla? Dovevamo ancora fare tanto insieme papá…Non vedo nulla di giusto in quello che é accaduto!!Manchi a tutti!💙”.