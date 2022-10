Ancora problemi in casa Juventus, perché anche Leandro Paredes è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Il mediano ex Psg si è fatto male nell’allenamento odierno, e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione. Per l’argentino la lesione è al bicipite femorale della coscia sinistra. Come riportato dalla società bianconera sul proprio sito ufficiale il ragazzo dovrà rimanere fuori per almeno 15 giorni, e verrà poi valutato.