Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni: “Rendimento del Napoli contro le grandi del campionato, in questa stagione? Contro la Lazio ha dominato, contro il Milan è stato quasi dominato del tutto. Il Napoli però ci ha abituato ad una maggiore difficoltà contro le piccole. Tra Roma e Napoli non c’è paragone: il Napoli è nettamente superiore sul piano del gioco. Spalletti non deve cadere nella trappola di attaccare a testa bassa: deve aspettare il momento giusto”.