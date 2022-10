Carnevale: “Deulofeu è stato vicinissimo al Napoli, poi hanno puntato su Raspadori”

Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli e attualmente capo scout dell’Udinese ha parlato ai microfoni di KKN di Deulofeu, Raspadori e Kvara. Come riportato dall’ex azzurro lo spagnolo in estate è stato vicinissimo al Napoli, che ha poi deciso di lasciarlo per puntare su Raspadori. Poi le parole su Kvara, in cui dice che l’Udinese lo segue da anni, e che il suo valore era alto già 4 anni fa. Queste le sue parole: “Di Deulofeu si è parlato spesso, anche se io non mi occupo di vendita. Secondo me si è parlato molto di lui e il Napoli è stato molto vicino a prenderlo, poi hanno fatto altre scelte e hanno acquistato Raspadori. Seguivamo Kvara, il suo valore però era già molto alto 3-4 anni fa, bisogna fare i complimenti al Napoli per questo grande acquisto”.