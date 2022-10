Bacconi: “Il Milan contro il Napoli non meritava la sconfitta, hanno giocato meglio”

Il giornalista esperto di tattica Adriano Bacconi ha parlato nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’ delle differenza che ci sono tra Napoli e Milan. Secondo l’esperto i rossoneri rispetto alla squadra di mister Spalletti hanno due vantaggi nella corsa al titolo. Queste le sue parole a riguardo: “Il Milan per lo Scudetto ha due vantaggi rispetto al Napoli, il primo è il fatto che hanno già vinto, hanno quindi una grande autostima e una grande coesione nello spogliatoio e con il mister. Grazie a questa convinzione ci si rialza subito dopo un brutto momento, come le due sconfitte come contro il Chelsea, e poi si è ripreso in campionato. Il secondo vantaggio è che ha una rosa grande, come dimostrato già quando ha giocato con le seconde linee, facendo comunque bene. La partita contro il Napoli non doveva perderla il Milan, a mio avviso hanno giocato meglio degli azzurri”.