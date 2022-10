Alvino: “Le parole di Mourinho su Kvara mi fanno capire una cosa”

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Goal delle dichiarazioni di José Mourinho su Kvaratskhelia in conferenza stampa. Il giornalista si dice preoccupato, perché la battuta su Kvara potrebbe indicare una marcatura sul georgiano molto dura. Le sue parole: “La risposta di Mourinho su Kvara è per me un campanello d’allarme, questo significa che proveranno a fermere il georgiano sia con le buone che con le cattive. Io noto che da parte degli arbitri c’è una gestione dei cartellini molto allegra, si tende a tenerlo nel taschino piuttosto che tirarlo fuori. Soprattutto uno come Kvaratskhelia che punta e salta l’uomo spesso poi si becca un calcio. Sono molto curioso di capire dopo la battuta di Mourinho come la Roma fermerà Kvara, sperando che Irrati mostri subito il cartellino ai giallorossi”.