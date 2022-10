Taglialatela su Meret: “Lasciamo in pace Alex! Sentite che ha detto Zenga”

Lo storico ex portiere del Napoli Pino Taglialatela ha parlato di Meret a Marte Sport Live in onda su Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Come giudico gli errori recenti di Alex Meret? Come approccerà Roma-Napoli, dopo gli errori di sette giorni prima? Non vede l’ora di andare in campo, ne sono certo: succedeva anche a me. Un errore ci sta, nell’arco della stagione. Succedono. Non mi piace tutto questo clamore per uno svarione. E’ anche andata bene. Non è come ai miei tempi, quando, se vincevi, non se ne parlava nemmeno. Degli errori di Alex, invece, se ne parla troppo. Ha dimostrato di avere le spalle larghe, smentendo tutti coloro che ne mettevano in dubbio la personalità”.

“Il ragazzo è stato sempre messo in discussione, ma ha risposto con prove di carattere. Ora lasciamolo in pace. Tutti lo hanno crocifisso e questo mi ha dato fastidio. C’è chi ha addirittura parlato di lui come del punto debole del Napoli… Anche se lo fosse, non andrebbe detto. E non lo è”.

“Walter Zenga, proprio ieri, ha stilato una classifica dei portieri italiani ed ha inserito Meret al secondo posto. Per me, il portiere del Napoli potrebbe essere chiunque: io tiferei comunque per lui, perché sono un grandissimo tifoso del Napoli. Lasciamo tranquillo Alex, è troppo sotto pressione”