Superlega, parla il Ceo Reichart: “Progetto non partirà prima del 2024. Parleremo con Ceferin, se vorrà”

La questione Superlega sembra essere destinata a protrarsi anche per i prossimi anni. A prova di ciò, è stato ingaggiato un Ceo per poter sviluppare il progetto, tale Bernd Reichart, che ha parlato a Tuttosport dei nuovi scenari.

“Esiste una nostra idea, che si basa su un torneo aperto con retrocessioni e promozioni, che possa essere più attraente per il pubblico, coinvolgibile e spendibile a livello globale. Vedremo quale sarà la decisione della Corte Europea. Sono convinto che si farà, per il bene e per la sopravvivenza del calcio. Credo che un inizio non si possa ipotizzare prima della stagione 2024/25. Parleremo anche con Ceferin, se lui lo vorrà. Per ora gli abbiamo spedito una lettera alla quale, ci ha fatto sapere, che risponderà a tempo debito”.