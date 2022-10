Spalletti, il Napoli ha un nuovo leader: che statistiche per il tecnico

Il Napoli vince e convince, continuando a volare in vetta alla classifica di Serie A. E non solo, gli azzurri in merito alle ottime prestazioni in Champions League, già hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. E una delle pedine fondamentali di questo momento, non puo’ che essere Luciano Spalletti.

Al riguardo, stando a quanto riportato da Il Mattino: Nonostante non abbia mai vinto un campionato italiano, sarebbe il tecnico a vantare più piazzamenti in zona Champions. Uno con l’Udinese, cinque con Roma, due con l’Inter e una appunto con gli azzurri.