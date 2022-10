Schwoch: ”Il Napoli quest’anno gioca da squadra”

In vista della Big Match che andrà in scena, allo Stadio Olimpico, domenica 23 ottobre, alle ore 20:45. Tra il Napoli di Luciano Spalletti e La Roma guidata da José Mourinho. L’ex attaccante azzurro, Stefan Schwoch ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Punto Nuovo:

“Scegliere tra Osimhen o Raspadori, È dura, ma bisogna vedere le caratteristiche della difesa giallorossa. Osimhen lo preferirei dal 1′ all’Olimpico. Lui è uno che vuole sempre giocare: è utilissimo a gara in corso, ma non so quanto riuscirebbe ad accettare un ruolo da alternativa tattica. Il Napoli di quest’anno gioca molto più di squadra. Kvaratskhelia sta dando un contributo impressionante, è bravo a concluder e a calarsi nel ruolo. Poi davanti sei migliorato molto con gli arrivi visti in estate”.