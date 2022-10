Domenica si sfideranno all’Olimpico di Roma i giallorossi di Mourinho e gli azzurri di mister Spalletti. Le due squadre in campionato stanno facendo molto bene, e la squadra della Capitale vorrà frenare la striscia di vittorie consecutive degli azzurri. A Roma le squadre si sono affrontate tante volte, ben 75, dove il Napoli ha vinto ben poche volte, solamente 13. Nelle partite contro gli azzurri sono i giallorossi ad aver uno score migliore, con ben 33 vittorie, mentre i pareggi tra le due compagini sono stati 29. Gli incontri totali sono stati ben 150, con la Roma che ne ha vinti 52, lo stesso numero si ha anche per i pareggi, mentre le vittorie azzurre sono 46. A Roma la squadra di De Laurentiis ha vinto l’ultima volta i 21 marzo 2021, con il risultato di 0-2, quando sulla panchina azzurra c’era Gennaro Gattuso. L’ultimo match è finito in parità, mentre l’ultima sconfitta risale al 2019, quando sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti.