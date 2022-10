Ponciroli: “Se il Napoli battesse la Roma sarebbe un tassello molto pesante per lo scudetto”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato della sfida Roma-Napoli.

Che partita ti aspetti tra Roma e Napoli?

“Sicuramente una bella partita, il Napoli gioca un calcio meraviglioso e solo il City è al livello della squadra di Spalletti, ma solo perché ha una velocità di esecuzione più efficace. Mi aspetto qualche mossa a sorpresa di Mourinho, mi dispiace moltissimo che non ci sarà Dybala, quello che posso dire è che sarà una grande partita. Vincere a Roma per il Napoli sarebbe un altro tassello molto pesante per lo Scudetto, la volontà di fare quel definitivo salto di qualità. Se vince la Roma sarebbe l’ennesima dimostrazione dei meriti di Mourinho, ha già vinto la Conference a Roma e chi vince ha sempre ragione”.

Come se la giocheranno i due allenatori?

“Spalletti ha capito che ha miliardi di soluzioni offensive, può fare veramente quello che vuole in attacco. Mourinho dovrà fare attenzione alla sua difesa, che non è impenetrabile. La Roma giocherà accorta, aspetterà per cercare di far male in contropiede a un Napoli che potrà anche fare la differenza a gara in corso con i cambi dalla panchina”.