Orsi: ”Mario Rui sta facendo cose buone, è il titolare del Napoli”

Ormai, è da qualche stagione che il terzino Mario Rui, che comanda la fascia sinistra a casua anche degli infortuni dell”ex calciatore del Napoli, Faouzi Ghoulam. Invece, quest’anno in merito anche alle ottime prestazioni, il posto è conteso tra lui e Mathias Olivera.

A tal proposito, l’ex portiere, Nando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Televomero: “Siete pazzi, non c’è paragone: Mario Rui merita di giocare tutta la vita. Il portoghese sta disputando una stagione eccezionale, perché volete toglierlo dal campo? Possibile che per mezzo errore si mettano in discussione alcuni calciatori? Mario Rui è il titolare della squadra”