Mondellini: “Ecco cosa succede se il Bari viene promosso in Serie A”

Il direttore di Calcio e Finanza, Luciano Mondellini ha parlato della situazione economica delle società di Serie A.

Ecco le sue parole a Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc: “Cosa sta succedendo nel calcio moderno, con club che stanno ridimensionando i loro tetti ingaggi? Per vincere trofei bisogna essere sostenibili. Una volta c’erano grandi imprenditori che usavano il calcio come divertimento, oggi trovare imprenditori che mettano soldi nel calcio è difficile. Sembra che la competenza sia più importante con bilanci sostenibili ed il Napoli di De Laurentiis può essere un esempio in Italia. Nel caso di molti club, i soci mettono molti soldi e quindi si continua a investire con poca logica. Molte società spendono milioni per vincere, ma poi quando c’è bisogno di fare necessita virtù si va in difficoltà”.

Su Roma e Inter: “I Friedkin stanno facendo un buon lavoro ad oggi, bisognerà vedere in futuro. L’Inter per me sarà venduta, chi investitore entra in una società in difficoltà economica? Nel 2024 l’Inter deve rimborsare un tetto di 300 milioni di euro ad un fondo americano, se così non fosse questo fondo poi diventerebbe padrone dell’Inter”.

Sul Bari se dovesse salire in Serie A? “Ve lo dico io cosa accadrà, da un punto di vista aziendale la piazza ha meno pretese, di conseguenza ci sarebbero meno costi. Mentre il Napoli ormai è un club conosciuto in Europa, sarà un bel dilemma per De Laurentiis. Una società familiare, quanto può combattere la potenza economica dei fondi? Molte imprese mondiali sono gestite da famiglie, un esempio lampante è la famiglia Agnelli, serve più razionalità”.