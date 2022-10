Legrottaglie: “Kim esaltato dal contesto Napoli. Al Milan e alla Juve non sarebbe lo stesso”

A radio Crc nel corso di “Si gonfia la rete” è intervenuto il mister Nicola Legrottaglie per parlare, tra le tante cose, del Napoli e di Kim: “Spalletti è molto bravo, ha ereditato alla perfezione il progetto Napoli, se dovesse vincere lo Scudetto sarebbe il risultato di un grande progetto che parte dai primi anni della Serie C. Il club ha resistito con fermezza alle critiche pensando sempre in maniera futuristica, poi magari si chiuderà senza trofei ma bisogna essere orgogliosi del progetto intrapreso in questi anni”.

Su Kim:“Kim fa bene al posto di Koulibaly perché è esaltato dal contesto. la struttura Napoli ti permette di fare bene, magari al Milan e alla Juve avrebbe fatto meno bene di quanto stia facendo in azzurro. La forza degli azzurri non è il singolo giocatore, ma la testa della società”.