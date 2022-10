Il tifoso della Roma svela: “Ecco perché fanno i cori contro Napoli”

Questa domenica, il big match di Serie A, avrà come protagoniste il Napoli capolista e la Roma di Mourinho. Durante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo, trasmessa su Televomero, è intervenuto un tifoso della Roma.

Ecco le sue parole: “Tifo per la Roma, ma spero che il Napoli vinca lo scudetto perché gioca meglio di tutti”.

“Mi dispiace solo che in occasione del match con gli azzurri non vedremo all’opera Paulo Dybala. La presenza dell’argentino in campo avrebbe assicurato uno spettacolo ancora più godibile. Infine voglio dire la mia sui cori anti-Napoli. Il vero motivo è questo: si sentono inferiori. Quando sai di non potere arrivare ai livelli del tuo avversario, lo offendi per cercare in qualche modo di colpirlo. Questa è la tattica dei perdenti”.