De Laurentiis: “In Serie A tanti club ci hanno chiesto di Cheddira”

Nella prossima sessione di calciomercato, sentiremo spesso parlare di un calciatore che quest’anno in Serie B sta disputando una stagione incredibile. Si tratta di Walid Cheddira, calciatore del Bari di De Laurentiis. Nella stagione in corso, tra campionato e Coppa Italia, l’attaccante marocchino ha segnato 13 gol e servito 5 assist. Numeri da capogiro soprattutto pensando che le partite disputate fin’ora sono state soltanto 9. Due partecipazioni al gol a partita per un ragazzo che sarà probabilmente l’uomo mercato nella prossima sessione di trattative.

A parlare del talento marocchino, il presidente del club Luigi De Laurentiis: “Tanti club di Serie A stanno facendo sondaggi, al momento noi pensiamo al campionato e al ragazzo, siamo contenti della sua enorme esplosione”.