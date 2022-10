Dall’Argentina – Simeone ai Mondiali? Scaloni lo ha inserito nella lista dei preconvocati

Giovanni Simeone ai Mondiali? Un’ipotesi quasi improbabile a inizio stagione, che però potrebbe tramutarsi in realtà. L’ex Verona ha iniziato alla grandissima la sua avventura in azzurro, con ben 4 gol, tutti da subentrato. Prestazioni che potrebbero essergli valse le attenzioni del Ct Lionel Scaloni. Secondo quanto riportato dalla testata Olè, il centravanti sarebbe nella lista dei preconvocati per la manifestazione che si terrà in Qatar, che ancora non è stata ufficialmente diramata. In caso questa venisse confermata, il calciatore partirebbe per il ritiro e lì potrebbe guadagnarsi la fiducia del mister e così entrare nella lista definitiva dei 26 calciatori convocati per il Mondiale.