D’Agostino: “Contro la Roma meglio un calciatore come Osimhen. Possibili protagonisti? Vi dico”

Gaetano D’Agostino, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.

“Roma-Napoli? Sarà una partita bella, la Roma incontra una delle squadre più forti d’Europa e deve fare una partita molto attenta. Non può permettersi l’uno contro uno e quindi giocherà in ripartenza. Servirà un partitone per portare punti a casa. Mourinho ha la grande capacità di non far giocare le squadre avversarie. Raspadori? Con Osimhen lavori in un certo modo, con lui in un altro. Con i difensori della Roma meglio Osimhen. Che partita può venirne fuori? Il Napoli prende gol comunque, oltre a farne tanti. La Roma non deve stare troppo dietro. Possibili protagonisti? Io starei attento a destra, sia che giochi Lozano che Politano“.